Сединкина (Сединкина) Ульяна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти31.03.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Кузнецова - Воинкова Дарья Васильева
Отец ребёнка: Сединкин Василий
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Соколова (сединкина) Макрина Васильева
Отец ребёнка: Сединкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сединкин Василий
Смерть
31.03.1820
Причина смерти: от чахотки