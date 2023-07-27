Сединкина (Сединкина) Ульяна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Сединкина) Ульяна Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

31.03.1820

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Кузнецова - Воинкова Дарья Васильева

Отец ребёнка: Сединкин Василий

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Соколова (сединкина) Макрина Васильева

Отец ребёнка: Сединкин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сединкин Василий

Смерть
31.03.1820
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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