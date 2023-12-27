(Качалина) Клавдия Николаевна
Место рожденияДворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Дата рождения10.12.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1897
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 286 №53
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Василий Александрович Качалин и девица Анна Васильевна Калатушкина
Смерть
Неизвестно