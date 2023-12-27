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(Качалина) Клавдия Николаевна

Место рождения

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский

Дата рождения

10.12.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1897

Отец: Качалин Николай Александрович

Мать: Качалина Праскева Ивановна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 286 №53
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Василий Александрович Качалин и девица Анна Васильевна Калатушкина
Смерть
Неизвестно
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