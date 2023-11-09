Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимон Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1746