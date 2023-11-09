Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1746

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимон Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1746
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