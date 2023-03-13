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(Рогалева) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1837

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1837

Отец: Рогалевъ Иванъ

Мать: Рогалева Анна

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