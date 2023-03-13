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(Рогалева) Матрена
(Рогалева) Матрена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.1837
Пол
Женский
Отец
Рогалевъ Иванъ
1809 г.р.
Мать
Рогалева (Титова) Анна
1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1837
Отец:
Рогалевъ Иванъ
Мать:
Рогалева Анна
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