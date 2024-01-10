Дудова Софья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Василиса Романовна
Отец ребёнка: Дудов Роман Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудов Роман Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно