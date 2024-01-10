Дудова Софья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудова Софья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Василиса Романовна

Отец ребёнка: Дудов Роман Ефимович

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудов Роман Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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