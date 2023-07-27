Тимошенко (Шимова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошенко (Шимова) Зоя

Тимошенко (Шимова) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1929

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1952

Сын: Тимошенко Леонид Петрович

Отец ребёнка: Тимошенко Петр

п. Покровск-Уральский, Североуральский ГО
Рождение ребёнка
23.11.1953

Дочь: Деева (тимошенко) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Тимошенко Петр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close