Тимошенко (Шимова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1952
Сын: Тимошенко Леонид Петрович
Отец ребёнка: Тимошенко Петр
п. Покровск-Уральский, Североуральский ГО
Рождение ребёнка
23.11.1953
Дочь: Деева (тимошенко) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Тимошенко Петр