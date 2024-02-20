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(Делиев) Вера Васильевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1889

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Смерть
1889
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Рождение
1889

Отец: Делиева Василий Маркович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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