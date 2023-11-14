Грибанова (Черненко) Мария Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибанова (Черненко) Мария Елизаровна

Грибанова (Черненко) Мария Елизаровна

Место рождения

станица Котуркульская, Кокчетавский уезд Акмолинская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

станица Котуркульская, Кокчетавский уезд Акмолинская область
Рождение ребёнка
02.08.1948

Дочь: Пудовкина Галина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close