Грибанова (Черненко) Мария Елизаровна
Место рождениястаница Котуркульская, Кокчетавский уезд Акмолинская область
Дата рождения1919
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
станица Котуркульская, Кокчетавский уезд Акмолинская область
Рождение ребёнка
02.08.1948
Дочь: Пудовкина Галина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1984