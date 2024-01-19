Нечваль (Косаренко) Ольга Дионисьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНечваль (Косаренко) Ольга Дионисьевна

Нечваль (Косаренко) Ольга Дионисьевна

Место рождения

Хвылевка, Чернігівська область

Дата рождения

07.07.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1892

Отец: Косаренко Дионисий Даниилович

Мать: Косаренко Феодосия Алексеевна

Хвылевка, Чернігівська область
Бракосочетание
14.02.1910

Муж: Нечваль Никифор Матвеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1911

Дочь: Нечваль Ефросиния Никифоровна

Отец ребёнка: Нечваль Никифор Матвеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1913

Сын: Нечваль Иван Никифорович

Отец ребёнка: Нечваль Никифор Матвеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.07.1918

Сын: Нечваль Гавриил Никифорович

Отец ребёнка: Нечваль Никифор Матвеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1919

Сын: Нечваль Яков Никифорович

Отец ребёнка: Нечваль Никифор Матвеевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close