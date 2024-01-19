Нечваль (Косаренко) Ольга Дионисьевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1892
Бракосочетание
14.02.1910
Рождение ребёнка
18.09.1911
Дочь: Нечваль Ефросиния Никифоровна
Отец ребёнка: Нечваль Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
10.09.1913
Отец ребёнка: Нечваль Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
15.07.1918
Сын: Нечваль Гавриил Никифорович
Отец ребёнка: Нечваль Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
07.10.1919
Отец ребёнка: Нечваль Никифор Матвеевич
Смерть
Неизвестно