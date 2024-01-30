Благинина Маремьяна Варламова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Благинин Данило Епифанов
Рождение ребёнка
1912
Сын: Благинин Филимон Данилович
Отец ребёнка: Благинин Данило Епифанов
Рождение ребёнка
21.06.1915
Отец ребёнка: Благинин Данило Епифанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно