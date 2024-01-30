Благинина Маремьяна Варламова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина Маремьяна Варламова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Благинин Логин Данилов

Отец ребёнка: Благинин Данило Епифанов

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Благинин Филимон Данилович

Отец ребёнка: Благинин Данило Епифанов

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
21.06.1915

Сын: Благинин Федор Данилов

Отец ребёнка: Благинин Данило Епифанов

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Данило Епифанов

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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