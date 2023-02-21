Melik-Tunan
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Melik-Husein
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агаджан-Бек
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агабек-Бек
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Nikolay-Bek
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно