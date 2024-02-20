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Савченко Семен Семенович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Савченко Семен Васильевич

Мать: ?

Бракосочетание
До 1841

Жена: Савченко Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
13.01.1842

Сын: Савченко Феодосий Семенович

Мать ребёнка: Савченко Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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