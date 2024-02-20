Савченко Семен Семенович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Савченко Семен Васильевич
Мать: ?
Бракосочетание
До 1841
Рождение ребёнка
13.01.1842
Сын: Савченко Феодосий Семенович
Мать ребёнка: Савченко Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно