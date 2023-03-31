Ли Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛи Владимир Владимирович

Ли Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1994

Дочь: Ли Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Фёдорова Наталья Станиславовна

Рождение ребёнка
21.09.2009

Дочь: Ли Александра Владимировна

Мать ребёнка: Фёдорова Наталья Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Наталья Станиславовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close