Ли Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1994
Дочь: Ли Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Фёдорова Наталья Станиславовна
Рождение ребёнка
21.09.2009
Дочь: Ли Александра Владимировна
Мать ребёнка: Фёдорова Наталья Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно