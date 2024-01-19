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Благинин Прокопей Федоров

Место рождения

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Благинин Федор Сергеев

Мать: Благинина Анна Сидорова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Благинин Василей Прокопьев

Мать ребёнка: Благинина Марья Григорьева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Благинин Михаил Прокопьев

Мать ребёнка: Благинина Марья Григорьева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Марья Григорьева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1789
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