Благинин Прокопей Федоров
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Благинин Федор Сергеев
Мать: Благинина Анна Сидорова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Благинин Василей Прокопьев
Мать ребёнка: Благинина Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Благинин Михаил Прокопьев
Мать ребёнка: Благинина Марья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789