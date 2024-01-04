Лошкарев Павел Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Лошкарев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1803
Мать ребёнка: Лошкарева Параскева Тихонова
Рождение ребёнка
06.07.1809
Дочь: Марфа Павлова
Мать ребёнка: Лошкарева Параскева Тихонова
Рождение ребёнка
27.07.1811
Дочь: Христина Павлова
Мать ребёнка: Лошкарева Параскева Тихонова
Рождение ребёнка
27.09.1812
Сын: Лошкарев Каллистрат (Аристарх) Павлов
Мать ребёнка: Лошкарева Параскева Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно