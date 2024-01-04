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Лошкарев Павел Петров

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Лошкарев Петр

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1803

Сын: Лошкарев Тимофей Павлов

Мать ребёнка: Лошкарева Параскева Тихонова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1809

Дочь: Марфа Павлова

Мать ребёнка: Лошкарева Параскева Тихонова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1811

Дочь: Христина Павлова

Мать ребёнка: Лошкарева Параскева Тихонова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1812

Сын: Лошкарев Каллистрат (Аристарх) Павлов

Мать ребёнка: Лошкарева Параскева Тихонова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкарева Параскева Тихонова

Смерть
Неизвестно
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