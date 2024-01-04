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Поварницын Макар Иванов

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поварницын Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.01.1835

Жена: Горбунова Ирина Прохорова

Рождение ребёнка
14.12.1835

Дочь: Ульянiя Макарова

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марина Макарова

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.07.1842

Сын: Поварницын Ермолай Макаров

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1843

Дочь: Устина Макарова

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1846

Сын: Поварницын Флор Макаров

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.05.1849

Дочь: Феодосiя Макарова

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.06.1851

Дочь: Акилина Макарова

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.06.1852

Дочь: Агрипина Макарова

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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