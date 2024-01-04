Поварницын Макар Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поварницын Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
23.01.1835
Рождение ребёнка
14.12.1835
Дочь: Ульянiя Макарова
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марина Макарова
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова
Рождение ребёнка
26.07.1842
Сын: Поварницын Ермолай Макаров
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова
Рождение ребёнка
01.10.1843
Дочь: Устина Макарова
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова
Рождение ребёнка
16.08.1846
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова
Рождение ребёнка
26.05.1849
Дочь: Феодосiя Макарова
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова
Рождение ребёнка
12.06.1851
Дочь: Акилина Макарова
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова
Рождение ребёнка
18.06.1852
Дочь: Агрипина Макарова
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Прохорова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно