Коробков Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробков Иван Васильевич

Коробков Иван Васильевич

Место рождения

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.?.1874

Жена: Коробкова Фекла Верещагина

Рождение ребёнка
17.11.1875

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Коробкова Фекла Верещагина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1881

Сын: Коробков Еремей Иванович

Мать ребёнка: Коробкова Фекла Верещагина

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1881

Сын: Коробков Яков Иванович

Мать ребёнка: Коробкова Фекла Верещагина

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1882

Сын: Коробков Илья Иванович

Мать ребёнка: Коробкова Фекла Верещагина

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close