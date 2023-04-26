Коробков Иван Васильевич
Место рожденияДеревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.?.1874
Рождение ребёнка
17.11.1875
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Коробкова Фекла Верещагина
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1881
Мать ребёнка: Коробкова Фекла Верещагина
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1881
Мать ребёнка: Коробкова Фекла Верещагина
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1882
Мать ребёнка: Коробкова Фекла Верещагина
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно