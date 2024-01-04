Маслова (Кыскина) Епистимия Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Кыскина) Епистимия Ермолаева

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Кыскин Ермолай

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.04.1830

Муж: Маслов Иван Осипов

Рождение ребёнка
14.06.1833

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Маслов Иван Осипов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1840

Дочь: Любовь Иванова

Отец ребёнка: Маслов Иван Осипов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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