Маслова (Кыскина) Епистимия Ермолаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Кыскин Ермолай
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1830
Муж: Маслов Иван Осипов
Рождение ребёнка
14.06.1833
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Маслов Иван Осипов
Рождение ребёнка
21.09.1840
Дочь: Любовь Иванова
Отец ребёнка: Маслов Иван Осипов
Смерть
Неизвестно