Новицкий Адам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новицкий Адам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1907
Дочь: Кудашева Леокадия Адамовна
Мать ребёнка: Новицкая Бенедикта Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новицкая Люция Адамовна
Мать ребёнка: Новицкая Бенедикта Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новицкая Теофилия Адамовна
Мать ребёнка: Новицкая Бенедикта Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новицкая Елена Адамовна
Мать ребёнка: Новицкая Бенедикта Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новицкая Бенедикта Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новицкая Бронислава Адамовна
Мать ребёнка: Новицкая Бенедикта Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно