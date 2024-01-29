Новицкий Адам Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкий Адам Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новицкий Адам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1907

Дочь: Кудашева Леокадия Адамовна

Мать ребёнка: Новицкая Бенедикта Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Люция Адамовна

Мать ребёнка: Новицкая Бенедикта Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Теофилия Адамовна

Мать ребёнка: Новицкая Бенедикта Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Елена Адамовна

Мать ребёнка: Новицкая Бенедикта Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Виктор Адамович

Мать ребёнка: Новицкая Бенедикта Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Бронислава Адамовна

Мать ребёнка: Новицкая Бенедикта Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новицкая Бенедикта Александровна

Смерть
Неизвестно
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