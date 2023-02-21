Жаворонкова Екатерина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1910 ст.
Сын: Жаворонков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Жаворонков Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
08.07.1911
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Жаворонков Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
11.10.1913
Дочь: Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Жаворонков Михаил Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно