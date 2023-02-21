Жаворонкова Екатерина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонкова Екатерина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1910 ст.

Сын: Жаворонков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Жаворонков Михаил Илларионович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.07.1911

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Жаворонков Михаил Илларионович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.10.1913

Дочь: Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Жаворонков Михаил Илларионович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаворонков Михаил Илларионович

Смерть
Неизвестно
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