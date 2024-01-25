Белавская (Кошевая) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белавская (Кошевая) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1923

Сын: Белавский Владимир

Отец ребёнка: Белавский Филипп

Рождение ребёнка
25.04.1925

Дочь: Бурдукова Нина

Отец ребёнка: Белавский Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белавский Геннадий

Отец ребёнка: Белавский Филипп

Смерть
Неизвестно
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