Белавская (Кошевая) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1923
Сын: Белавский Владимир
Отец ребёнка: Белавский Филипп
Рождение ребёнка
25.04.1925
Дочь: Бурдукова Нина
Отец ребёнка: Белавский Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белавский Геннадий
Отец ребёнка: Белавский Филипп
Смерть
Неизвестно