Миллер Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти23.07.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.09.1886
Супруг(-а): Ольга Ивановна Миллер (Кнорринг)
Рождение ребёнка
21.02.1888
Дочь: Глазенап (Von Glasenapp) (Миллер (Von Müller)) Ольга Павловна
Мать ребёнка: Миллер (Von Müller) (Кнорринг (Knorring)) Ольга Ивановна
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.09.1893
Смерть
23.07.1911