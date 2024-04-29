Миллер Павел Иванович 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миллер Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

23.07.1911

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.09.1886

Жена: Миллер (Von Müller) (Кнорринг (Knorring)) Ольга Ивановна

Супруг(-а): Ольга Ивановна Миллер (Кнорринг)
Рождение ребёнка
21.02.1888

Дочь: Глазенап (Von Glasenapp) (Миллер (Von Müller)) Ольга Павловна

Мать ребёнка: Миллер (Von Müller) (Кнорринг (Knorring)) Ольга Ивановна

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.09.1893

Сын: Миллер Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Миллер (Von Müller) (Кнорринг (Knorring)) Ольга Ивановна

Смерть
23.07.1911

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