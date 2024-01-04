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(Шишкина) Юлиана Илларионовна
(Шишкина) Юлиана Илларионовна
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Древо
Место рождения
Радовка
, Абдулинский, Оренбургская область
Дата рождения
1911
Дата смерти
1911
Пол
Женский
Отец
Шишкин Илларион Васильевич
1889 г.р.
Мать
Шишкина (Тюшевская) Елена Игнатьевна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Шишкин Илларион Васильевич
Мать:
Шишкина Елена Игнатьевна
Радовка
, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
1911
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