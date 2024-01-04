(Шишкина) Юлиана Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шишкина) Юлиана Илларионовна

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Шишкин Илларион Васильевич

Мать: Шишкина Елена Игнатьевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
1911
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