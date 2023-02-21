Засецкая (Окулова) Екатерина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Окулов Прокофий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Засецкий Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Засецкий Алексей Васильевич
Ковырино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засецкий Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Засецкий Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1834