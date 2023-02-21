Засецкая (Окулова) Екатерина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засецкая (Окулова) Екатерина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Окулов Прокофий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Засецкий Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Засецкий Алексей Васильевич

Ковырино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засецкий Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Засецкий Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засецкий Алексей Васильевич

Смерть
1834
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