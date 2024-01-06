Шуваева (Кубарева) Анисья Ивановна
Место рожденияДеревня Довлетьево Рязанской Губернии
Дата рождения1872
Дата смерти28.12.1917
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1872
Отец: Кубарев Иван Павлович
Мать: не указана
Деревня Довлетьево Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
13.10.1888
Дочь: Михеева Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.06.1890
Дочь: Фадина Мария Семеновна
Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.06.1891
Дочь: Шуваева Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич
село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
01.10.1895
Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич
Алексеевское Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1901
Дочь: Шуваева Агафия Семеновна
Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.04.1901
Дочь: Тарасова Ирина (Арина) Семеновна
Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.02.1904
Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич
Деревня Каревка Липецкая область
Рождение ребёнка
04.02.1907
Дочь: Шуваева Анна Семеновна
Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.02.1909
Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич
Деревня Николаевка Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
14.10.1911
Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич
Деревня Николаевка Рязанской Губернии
Смерть
28.12.1917
Деревня Николаевка Рязанской Губернии