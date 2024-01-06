Шуваева (Кубарева) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуваева (Кубарева) Анисья Ивановна

Место рождения

Деревня Довлетьево Рязанской Губернии

Дата рождения

1872

Дата смерти

28.12.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Кубарев Иван Павлович

Мать: не указана

Деревня Довлетьево Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
13.10.1888

Дочь: Михеева Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.06.1890

Дочь: Фадина Мария Семеновна

Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.06.1891

Дочь: Шуваева Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич

село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
01.10.1895

Сын: Шуваев Алексей Семенович

Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич

Алексеевское Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1901

Дочь: Шуваева Агафия Семеновна

Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.04.1901

Дочь: Тарасова Ирина (Арина) Семеновна

Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.02.1904

Сын: Шуваев Федор Семенович

Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич

Деревня Каревка Липецкая область
Рождение ребёнка
04.02.1907

Дочь: Шуваева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.02.1909

Сын: Шуваев Иван Семенович

Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич

Деревня Николаевка Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
14.10.1911

Сын: Шуваев Михаил Семенович

Отец ребёнка: Шуваев Симеон (Семен) Дмитриевич

Деревня Николаевка Рязанской Губернии
Смерть
28.12.1917
Деревня Николаевка Рязанской Губернии
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