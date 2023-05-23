Симонова (Тихомирова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти26.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Тихомиров Алексей Николаевич
Мать: Тихомирова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.1973