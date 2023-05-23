Симонова (Тихомирова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Тихомирова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

26.09.1973

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Тихомиров Алексей Николаевич

Мать: Тихомирова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симонов Семен Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симонов Семен Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симонов Семен Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Семен Гаврилович

Смерть
26.09.1973
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