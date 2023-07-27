Занина (Занина) Евфимия Софронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Занин Макар Петров
Отец ребёнка: Занин Петр
Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Занин Петр
Смерть
Неизвестно