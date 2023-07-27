Занина (Занина) Евфимия Софронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина (Занина) Евфимия Софронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Занин Макар Петров

Отец ребёнка: Занин Петр

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занин Петр

Смерть
Неизвестно
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