Будакова Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудакова Марфа Никифоровна

Будакова Марфа Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1882 ст.

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Будаков Павел Лонгинович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.09.1884 ст.

Сын: Будаков Никита Павлович

Отец ребёнка: Будаков Павел Лонгинович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-H?i=337&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.11.1887 ст.

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Будаков Павел Лонгинович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.09.1889 ст.

Сын: Будаков Степан Павлович

Отец ребёнка: Будаков Павел Лонгинович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
03.10.1891 ст.

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Будаков Павел Лонгинович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
18.12.1893 ст.

Дочь: Юлиания Павловна

Отец ребёнка: Будаков Павел Лонгинович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаков Павел Лонгинович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close