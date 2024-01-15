Будакова Марфа Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1882 ст.
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Будаков Павел Лонгинович
Рождение ребёнка
10.09.1884 ст.
Отец ребёнка: Будаков Павел Лонгинович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-H?i=337&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.11.1887 ст.
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Будаков Павел Лонгинович
Рождение ребёнка
09.09.1889 ст.
Отец ребёнка: Будаков Павел Лонгинович
Рождение ребёнка
03.10.1891 ст.
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Будаков Павел Лонгинович
Рождение ребёнка
18.12.1893 ст.
Дочь: Юлиания Павловна
Отец ребёнка: Будаков Павел Лонгинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно