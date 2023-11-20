Kuzmichiov (Troitsky Троицкая) Екатерина
Место рожденияМосальский район, Калужская обл., Russian Federation
Дата рожденияОколо 1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Мосальский район, Калужская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
13.06.1864
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Kuzmichiov-Кузьмичёв Александр
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно