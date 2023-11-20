Kuzmichiov (Troitsky Троицкая) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kuzmichiov (Troitsky Троицкая) Екатерина

Место рождения

Мосальский район, Калужская обл., Russian Federation

Дата рождения

Около 1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Мосальский район, Калужская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
13.06.1864

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Kuzmichiov-Кузьмичёв Александр

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kuzmichiov-Кузьмичёв Александр

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