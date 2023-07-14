Шабанов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Птицына Анна Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паланина Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно