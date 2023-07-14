Шабанов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Птицына Анна Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паланина Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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