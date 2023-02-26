Adam Matthis
Место рожденияHonau, 67610, Bas-Rhin, Alsace, FRANCE
Дата рожденияОколо 1615
Дата смерти25.12.1657
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615
Отец: не указан
Мать: не указана
Honau, 67610, Bas-Rhin, Alsace, FRANCE
Рождение ребёнка
22.03.1654
Сын: Adam Marc
Мать ребёнка: Adam Gertrude
Honau, 67610, Bas-Rhin, Alsace, FRANCE
Смерть
25.12.1657
La Wantzenau, 67519, Alsace, France