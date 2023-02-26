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Adam Matthis

Место рождения

Honau, 67610, Bas-Rhin, Alsace, FRANCE

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

25.12.1657

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1654 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: не указан

Мать: не указана

Honau, 67610, Bas-Rhin, Alsace, FRANCE
Рождение ребёнка
22.03.1654

Сын: Adam Marc

Мать ребёнка: Adam Gertrude

Honau, 67610, Bas-Rhin, Alsace, FRANCE
Смерть
25.12.1657
La Wantzenau, 67519, Alsace, France
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