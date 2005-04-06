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Силантьев Владимир Павлович
Силантьев Владимир Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.04.2005
Пол
Мужской
Отец
Силантьев Павел Юрьевич
1979 г.р.
Мать
Силантьева (Кузнецова) Светлана Валерьевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.2005
Отец:
Силантьев Павел Юрьевич
Мать:
Силантьева Светлана Валерьевна
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