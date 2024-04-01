Новоселов Трифон Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1912
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 17
Рождение ребёнка
03.12.1912
Сын: Новоселов Николай Трифонов
Мать ребёнка: Новоселова (Кузнецова) Анастасия Федорова
Смерть
Неизвестно