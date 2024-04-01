Новоселов Трифон Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Трифон Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Новоселова (Кузнецова) Анастасия Федорова

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 17
Рождение ребёнка
03.12.1912

Сын: Новоселов Николай Трифонов

Мать ребёнка: Новоселова (Кузнецова) Анастасия Федорова

Смерть
Неизвестно

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