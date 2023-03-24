Григорьева Анна Асинкритовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Симеон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Лукъянович
Рождение ребёнка
14.05.1879 ст.
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Лукъянович
Борискино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Лукъянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно