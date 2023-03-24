Григорьева Анна Асинкритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Анна Асинкритовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Симеон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Лукъянович

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.05.1879 ст.

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Лукъянович

Борискино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Лукъянович

Место жительства
Неизвестно
Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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