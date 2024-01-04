Терентьева (Трушкина) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Трушкина) Зинаида Николаевна

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Место рождения

Златоустовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.01.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1928

Отец: Трушкин Николай Алексеевич

Мать: Трушкина Евдокия Вуколовна

Златоустовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1950

Сын: Терентьев Владимир Ростиславович

Отец ребёнка: Терентьев (тимофеев) Ростислав Евгеньевич (Владимирович)

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1954

Муж: Терентьев (тимофеев) Ростислав Евгеньевич (Владимирович)

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1954

Сын: Терентьев Игорь Ростиславович

Отец ребёнка: Терентьев (тимофеев) Ростислав Евгеньевич (Владимирович)

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождён был 17 июля, но по причине позднего обращения родителей в ЗАГС запись сделана 17 августа того же года
Рождение ребёнка
13.06.1957

Дочь: Порошина Ольга Ростиславовна

Отец ребёнка: Терентьев (тимофеев) Ростислав Евгеньевич (Владимирович)

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Работа или профессия
05.12.1957
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Ростислав Владимирович с женой Зинаидой Николаевной хорошо рисовали, работали художниками-кондитерами. В честь спуска на воду первого атомного ледокола «Ленин» они сделали торт "Кремль" и торт "Ледоко... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Похоронена вместе с мужем
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