Терентьева (Трушкина) Зинаида Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1928
Рождение ребёнка
04.12.1950
Сын: Терентьев Владимир Ростиславович
Отец ребёнка: Терентьев (тимофеев) Ростислав Евгеньевич (Владимирович)
Бракосочетание
07.02.1954
Рождение ребёнка
17.08.1954
Сын: Терентьев Игорь Ростиславович
Отец ребёнка: Терентьев (тимофеев) Ростислав Евгеньевич (Владимирович)
Рождён был 17 июля, но по причине позднего обращения родителей в ЗАГС запись сделана 17 августа того же года
Рождение ребёнка
13.06.1957
Дочь: Порошина Ольга Ростиславовна
Отец ребёнка: Терентьев (тимофеев) Ростислав Евгеньевич (Владимирович)
Работа или профессия
05.12.1957
Ростислав Владимирович с женой Зинаидой Николаевной хорошо рисовали, работали художниками-кондитерами. В честь спуска на воду первого атомного ледокола «Ленин» они сделали торт "Кремль" и торт "Ледоко... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похоронена вместе с мужем