Шабуров Рифать — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабуров Рифать

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабурова Рима Рифатьевна

Мать ребёнка: Шабурова Таскиря Фатиховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабуров сын Рифатьевич

Мать ребёнка: Шабурова Таскиря Фатиховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабуров Марат Рифатович

Мать ребёнка: Шабурова Таскиря Фатиховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабуров Султан Рифатьевич

Мать ребёнка: Шабурова Таскиря Фатиховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабурова Таскиря Фатиховна

Смерть
Неизвестно
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