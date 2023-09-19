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Шкет Михаил Петрович

Место рождения

Украина,Полтавская губерния, село Калиновка

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина,Полтавская губерния, село Калиновка
Бракосочетание
13.01.1852

Жена: Шкеть Ульяна Максимовна

Хмелев, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Ф960.оп3.д.487 0383 jpg
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