Шкет Михаил Петрович
Место рожденияУкраина,Полтавская губерния, село Калиновка
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина,Полтавская губерния, село Калиновка
Бракосочетание
13.01.1852
Жена: Шкеть Ульяна Максимовна
Хмелев, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Ф960.оп3.д.487 0383 jpg