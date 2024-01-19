Amelung (Neppert) Irmgard Theodora
Место рождения
Дата рождения15.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1887
Отец: Neppert Theodor Wilhelm
Мать: Neppert ?
Бракосочетание
17.12.1911
Рождение ребёнка
28.02.1913
Сын: Амелунг Константин Вольдемарович
Отец ребёнка: Амелунг Владимир Константинович
Красавка, Саратовской губ. Россия
Рождение ребёнка
11.11.1914
Отец ребёнка: Амелунг Владимир Константинович
Kopjoni by Saratow, Russia
Смерть
Неизвестно