Amelung (Neppert) Irmgard Theodora — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Amelung (Neppert) Irmgard Theodora

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

15.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1887

Отец: Neppert Theodor Wilhelm

Мать: Neppert ?

Рига, Rīga
Бракосочетание
17.12.1911

Муж: Амелунг Владимир Константинович

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
28.02.1913

Сын: Амелунг Константин Вольдемарович

Отец ребёнка: Амелунг Владимир Константинович

Красавка, Саратовской губ. Россия
Рождение ребёнка
11.11.1914

Сын: Amelung Hans Wladimir

Отец ребёнка: Амелунг Владимир Константинович

Kopjoni by Saratow, Russia
Смерть
Неизвестно
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