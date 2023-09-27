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Коваль Мацей

Место рождения

Слабошув, Меховский повят, Малопольское воеводство, Речь Посполитая, Польша

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Слабошув, Меховский повят, Малопольское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
1758

Жена: Коваль Тереза

Кроловка, Малопольское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
30.10.1759

Дочь: Ратушна Эльжбета

Мать ребёнка: Коваль Тереза

Кроловка, Малопольское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Кроловка, Малопольское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Смерть
Неизвестно
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