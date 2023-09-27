Коваль Мацей
Место рожденияСлабошув, Меховский повят, Малопольское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Слабошув, Меховский повят, Малопольское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
1758
Жена: Коваль Тереза
Кроловка, Малопольское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
30.10.1759
Дочь: Ратушна Эльжбета
Мать ребёнка: Коваль Тереза
Кроловка, Малопольское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Кроловка, Малопольское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Смерть
Неизвестно