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Сафронов Виктор Васильевич

Место рождения

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский

Дата рождения

30.03.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1920

Отец: Сафронов Василий Сергеевич

Мать: Сафронова Марья Николаевна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.2, д.73 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1918-1920гг. л.34. №4
Крещение
31.03.1920
Иоанно-Предтеченская церковь с.Дьяковского
Восприемники: Иван Сергеевич Сафронов (Чижов) и д. Нагатина девица Агриппина Николаевна Удалова
Смерть
Неизвестно
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