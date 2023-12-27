Сафронов Виктор Васильевич
Место рожденияДворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Дата рождения30.03.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.03.1920
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.2, д.73 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1918-1920гг. л.34. №4
Крещение
31.03.1920
Иоанно-Предтеченская церковь с.Дьяковского
Восприемники: Иван Сергеевич Сафронов (Чижов) и д. Нагатина девица Агриппина Николаевна Удалова
Смерть
Неизвестно