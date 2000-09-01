Разживин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разживин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После ?.06.1954

Жена: Разживина Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разживин Игорь

Мать ребёнка: Разживина Лидия

Смерть
01.09.2000
Похороны
Неизвестно
Московская обл., Ногинский р-н, сельское поселение Аксено-Бутырское, дер. Тимохово, Богородское кладбище
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