Разживин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.09.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После ?.06.1954
Жена: Разживина Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разживин Игорь
Мать ребёнка: Разживина Лидия
Смерть
01.09.2000
Похороны
Неизвестно
Московская обл., Ногинский р-н, сельское поселение Аксено-Бутырское, дер. Тимохово, Богородское кладбище