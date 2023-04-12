(Карманова) Валерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карманова) Валерия

Место рождения

Камчатка

Дата рождения

21.12.1993

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1993

Отец: Карманов Михаил

Мать: Карманова Инна

Камчатка
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