Мишанова (Цветкова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишанова (Цветкова) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Малое Сескино, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1927 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цветков Тимофей

Мать: не указана

Малое Сескино, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Малое Сескино, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Малое Сескино, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.09.1927

Сын: Мишанов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Сын Цыганского Барона

Малое Сескино, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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