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Шаламов Николай Яковлев

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

06.12.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1816

Отец: Шаламов Яков Афонасьев

Мать: Шаламова Евдокия Федорова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.07.1835

Жена: Шаламова Ксения Кириллова

Рождение ребёнка
16.03.1839

Дочь: Мавра Николаева

Мать ребёнка: Шаламова Ксения Кириллова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.03.1840

Дочь: Василиса (Васса) Николаева

Мать ребёнка: Шаламова Ксения Кириллова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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