Шаламов Николай Яковлев
Место рождения
Дата рождения06.12.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1816
Отец: Шаламов Яков Афонасьев
Бракосочетание
12.07.1835
Рождение ребёнка
16.03.1839
Дочь: Мавра Николаева
Мать ребёнка: Шаламова Ксения Кириллова
Рождение ребёнка
11.03.1840
Дочь: Василиса (Васса) Николаева
Мать ребёнка: Шаламова Ксения Кириллова
Смерть
Неизвестно