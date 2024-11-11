Иванов Михаил Андреевич
Место рождениясело Пирогово Московского уезда
Дата рождения22.05.1916
Дата смерти04.09.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1916
село Пирогово Московского уезда
Восприемники: Питомец Московской Императорского Воспитательного Дома Василий Васильев и Рязанской губернии, Пронского уезда, Соболевской волости, деревни Кожухово крестьянская девица Лидия Андреева Як... Показать все
Упоминание
Неизвестно
До войны Михаил Андреевич работал токарем, занимался в аэроклубе и в стрелковом кружке. В 1939 году окончил школу военных лётчиков в г. Энгельсе. Сразу Финская. Награждён орденом "Знамя". Отечественну... Показать все
Образование
1939
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
- окончил школу военных лётчиков в г. Энгельсе
Военная служба
С 1939 по 1940
участник Первой советско-финской войны
Место жительства
По 1941
Мытищи, Мытищи, Московская область
РСФСР Московская обл., город Мытищи, фабрика Пролетарской Победы д.4 кв.1
Военная служба
До 22.06.1941
Рига, Rīga
- 21-м ИАП ПВО.
Военная служба
1942
- весной переведён в дальнюю бомбардировочную авиацию, в 3-ю Дивизию Дальнего Действия.
Получение воинского звания/чина
До 04.09.1942
Старший лейтенант, командир экипажа Ил-4, 4-го Авиаполка Дальнего Действия, 3-й АДДД. 4-й авиационный полк Дальнего Действия Владимир Савончик. https://proza.ru/2016/04/14/1614?ysclid=lvxs81jnv58361... Показать все
Смерть
04.09.1942
Урочище Пропащее, близ деревни Черпессы
Пропал без вести.
Перезахоронение
2009
Черпесса, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Весной 2009 года поисковым отрядом Музея Боевой Славы Псковской области (руководитель Михаил Романов) в районе поселка Черпеса Великолукского района Псковской области обнаружено место падения самолета... Показать все