Утлая (Кошель) Агафия Петровна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Кошель Петр Савинович
Мать: Кошель Федора Наумовна
Рождение ребёнка
14.12.1879
Сын: Утлый Каленник Гаврилович
Отец ребёнка: Утлый Гавриил Данилович
Рождение ребёнка
07.02.1881
Отец ребёнка: Утлый Гавриил Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно