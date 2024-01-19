Утлая (Кошель) Агафия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утлая (Кошель) Агафия Петровна

Место рождения

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Кошель Петр Савинович

Мать: Кошель Федора Наумовна

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.12.1879

Сын: Утлый Каленник Гаврилович

Отец ребёнка: Утлый Гавриил Данилович

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.02.1881

Сын: Утлый Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Утлый Гавриил Данилович

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утлый Гавриил Данилович

Место жительства
Неизвестно
Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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