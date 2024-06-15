Баландин Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1954
Сын: Баландин Валерий Павлович
Мать ребёнка: Баландина (Козырева) Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
10.02.1956
Дочь: Баландина (Козырева) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Баландина (Козырева) Раиса Михайловна
Бракосочетание
18.08.1956
Смерть
Неизвестно