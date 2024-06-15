Баландин Павел Александрович 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баландин Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.05.1954

Сын: Баландин Валерий Павлович

Мать ребёнка: Баландина (Козырева) Раиса Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.02.1956

Дочь: Баландина (Козырева) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Баландина (Козырева) Раиса Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
18.08.1956

Жена: Баландина (Козырева) Раиса Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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