Белохвост Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Белохвост Терентий Андреевич
Отец ребёнка: Белохвост Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Белохвост Акулина Андреевна
Отец ребёнка: Белохвост Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Белохвост Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Белохвост Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Белохвост Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Белохвост Андрей Петрович
Смерть
После 1850