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Белохвост Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Белохвост Терентий Андреевич

Отец ребёнка: Белохвост Андрей Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Белохвост Акулина Андреевна

Отец ребёнка: Белохвост Андрей Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Белохвост Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Белохвост Андрей Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Белохвост Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Белохвост Андрей Петрович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1850
Криски, Чернігівська область
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