Анденок Параскева Алексеева 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Параскева Алексеева

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анденок Герасим Афанасьев

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анденок (Анденок) Федосия Герасимова

Отец ребёнка: Анденок Герасим Афанасьев

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Анденок) Анна Герасимова

Отец ребёнка: Анденок Герасим Афанасьев

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Анденок Иоанн Герасимов

Отец ребёнка: Анденок Герасим Афанасьев

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Анденок Евстафий Герасимов

Отец ребёнка: Анденок Герасим Афанасьев

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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