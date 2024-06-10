Анденок Параскева Алексеева
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анденок (Анденок) Федосия Герасимова
Отец ребёнка: Анденок Герасим Афанасьев
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Анденок) Анна Герасимова
Отец ребёнка: Анденок Герасим Афанасьев
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Анденок Герасим Афанасьев
Рождение ребёнка
1776
Сын: Анденок Евстафий Герасимов
Отец ребёнка: Анденок Герасим Афанасьев
Смерть
Неизвестно