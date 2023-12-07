Василий Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Митрофан Денисович

Мать: Прасковья Родионовна

Смерть
1810
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