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Василий Митрофанович
Василий Митрофанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1790
Дата смерти
1810
Пол
Мужской
Отец
Митрофан Денисович
1763 г.р.
Мать
Прасковья Родионовна
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Митрофан Денисович
Мать:
Прасковья Родионовна
Смерть
1810
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